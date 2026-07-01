Sarà giudicato il 2 luglio dinanzi al Tribunale di Bari un 50enne del Brindisino, accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna residente in provincia di Bari.

Le accuse

La donna, assistita da Gens Nova, si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con l’ex compagno che avrebbe iniziato a perseguitarla, generando “un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità”, riferisce l’avvocata Anna de Tommaso.

Gli episodi contestati risalgono al periodo tra febbraio e marzo scorsi, dopo la fine della relazione, quando l’imputato avrebbe messo in atto “condotte assillanti e persecutorie” attraverso “continue telefonate, in ogni ora del giorno e della notte”: fino a 79 contatti in una sola serata.

Dopo il blocco del numero da parte della vittima, l’uomo l’avrebbe minacciata di raggiungerla a casa e avrebbe continuato a seguirla nei luoghi abitualmente frequentati, anche durante le attività lavorative e nel tempo libero.

Stanca e impaurita, la donna ha quindi presentato querela. Su richiesta della Procura, il gip ha disposto il giudizio immediato, che consente di saltare l’udienza preliminare quando la prova appare evidente, rinviando direttamente il procedimento a dibattimento.