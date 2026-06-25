Tragedia nelle prime ore della mattinata a Ostia Antica, alle porte del litorale romano. Un uomo di 35 anni, Mihaita Dodoi, cittadino romeno già conosciuto dalle forze dell’ordine, è morto in seguito a una violenta aggressione avvenuta all’esterno di un bar situato in via di Castel Fusano, nella zona della Longarina.

Secondo le prime ricostruzioni, il fatto si è verificato intorno alle 5 del mattino. La vittima sarebbe stata colpita più volte con un’arma da taglio durante un violento alterco. Le ferite riportate si sono rivelate immediatamente molto gravi. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato l’uomo in condizioni critiche all’ospedale Grassi di Ostia, dove però è deceduto poco dopo il ricovero.

Gli investigatori al lavoro per ricostruire l’accaduto

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Ostia Antica, affiancati dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ostia. I militari hanno effettuato tutti i rilievi necessari nell’area dell’aggressione e stanno raccogliendo elementi utili per chiarire la dinamica dei fatti. Un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire dettagli decisivi sull’identità dei responsabili e sulle fasi precedenti all’omicidio.

Gli investigatori stanno inoltre approfondendo il passato della vittima e le sue frequentazioni, nel tentativo di individuare eventuali moventi o collegamenti che possano aiutare a fare piena luce sul delitto.