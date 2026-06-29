Il patriottismo negli Stati Uniti è in calo: solo il 53% degli intervistati in un sondaggio Gallup ha dichiarato di essere “estremamente” o “molto” orgoglioso di essere cittadino americano.

Si tratta del livello più basso da quando, nel 2001, l’istituto ha iniziato a porre questa domanda. In quell’anno, segnato dagli attentati dell’11 settembre, l’orgoglio nazionale aveva raggiunto il picco del 92%, mentre ancora dieci anni fa l’81% degli americani si diceva “estremamente” o “molto” orgoglioso della propria appartenenza nazionale.

Il sondaggio

Secondo Gallup, il calo del sentimento patriottico è più marcato tra le donne, tra i cittadini di età compresa tra i 18 e i 54 anni, tra le minoranze etniche e tra le persone senza laurea. Le differenze politiche restano evidenti: i repubblicani mostrano livelli di orgoglio verso gli Stati Uniti significativamente più alti rispetto ai democratici.

L’indagine è stata condotta in vista del 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti celebreranno i 250 anni dall’indipendenza dal Regno Unito. Tuttavia, solo il 43% degli intervistati ha dichiarato che esporrà la bandiera a stelle e strisce fuori dalla propria abitazione.