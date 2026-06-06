Tragedia nelle acque al largo di Michaelmas Island, vicino ad Albany, in Australia. Un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea insieme ai propri familiari. Secondo le prime ricostruzioni, il predatore marino coinvolto nell’incidente sarebbe stato lungo circa 4,5 metri.

I soccorsi e l’allerta delle autorità

Dopo le segnalazioni dell’attacco, i servizi di emergenza sono intervenuti rapidamente sul posto. L’uomo è stato trasportato a riva in barca e affidato alle cure dei paramedici, che hanno tentato di salvarlo per oltre due ore, senza successo. Le autorità hanno invitato residenti e visitatori a prestare la massima attenzione nelle acque della zona, situata a circa 375 chilometri a sud-est di Perth, rispettando eventuali chiusure delle spiagge e le indicazioni dei ranger e dei bagnini.