Al culmine di una litigata avrebbe picchiato la sua compagna e le avrebbe anche gettato addosso della candeggina. Dopo questo grave episodio, denunciato ai carabinieri dalla donna, per un uomo di 21 anni, di origine marocchina, è stato disposto il divieto di avvicinamento. Misura che il nordafricano non ha rispettato, recandosi nuovamente sotto l’abitazione della 44enne. A quel punto il 21enne è stato arrestato dai militari. Il fatto è accaduto a Mortara (Pavia), in Lomellina. A far intervenire subito i carabinieri sul posto è stato il braccialetto elettronico che era stato attivato al polso del giovane. Una volta trovato nelle vicinanze della casa dell’ex compagna, per lui è scattato l’arresto in flagranza.