Sarebbe rientrato a casa in stato di alterazione alcolica e avrebbe aggredito la compagna convivente incinta. Il tutto, sotto gli occhi del figlio minore. Vittima una 35enne di un comune della bassa reggiana, che ha dato l’allarme e avvisato i carabinieri. I fatti sarebbero accaduti nella tarda serata del 28 giugno, quando un uomo di 48 anni di origini ucraine, per motivi banali legati alla cena, avrebbe minacciato di morte la donna per poi colpirla con un bastone in legno e un pugno al volto. Dopo l’intervento dei militari dell’Arma, la donna è stata portata in ospedale, l’uomo bloccato. La Procura ha attivato il codice rosso e autorizzato l’adozione di una misura precautelare disponendo d’urgenza l’immediato allontanamento dalla casa familiare.