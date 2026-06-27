Picchiò e colpì con un ventilatore un’operai della ditta tessile che gestiva. La donna subì la frattura di una costola, un ematoma al volto e un altro a una gamba, un trauma cranico, per 25 giorni di prognosi iniziale. Aveva protestato per il mancato pagamento del salario. Da questo episodio è partita un’indagine che ha portato all’arresto a Prato di un imprenditore cinese, scoperto a far lavorare 16 operai tenuti tutti senza contratto. Tra loro, 12 sono clandestini, immigrati senza permesso di soggiorno. Il gip, in base a indagini coordinate dalla procura, ha emesso un’ordinanza agli arresti domiciliari con applicazione di braccialetto elettronico. L’uomo è accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, assunzione di manodopera cinese senza permesso di soggiorno.

Dalle indagini risulta che in questa ditta gli operai lavorassero 15-16 ore al giorno, per sei-sette giorni la settimana. I lavoratori erano pagati a cottimo, in base al capo di abbigliamento lavorato: da 0,40 centesimi a 2 euro a singolo pezzo. Secondo quanto reso noto dalla procura, ci sarebbero stati anche dieci lavoratori assunti con un contratto formale ma nessuno di questi è poi risultato aver lavorato per la ditta nell’intero periodo di monitoraggio. L’arrestato risulta solo un gestore “di fatto”, poiché la ditta risulta intestata fittiziamente a un altro soggetto. Lui procurava la materia prima e la consegnava agli operai, quindi ottenuti i capi finiti, provvedeva a consegnarli ai committenti.

Nella ditta c’era un dormitorio con otto camere divise da pannelli di cartongesso. Ospitavano 14 lavoratori, dotati di un solo servizio igienico. I lavoratori irregolari che hanno collaborato alle indagini sono stati presi in carico dalle autorità con una piano di protezione con rilascio del permesso di soggiorno “per motivi di giustizia”, più assistenza economica e un alloggio.