Il 10 marzo 2024 un’auto finisce la sua corsa contro un guard-rail a Santa Brigida, in provincia dell’Aquila. All’interno un sacerdote, cui vengono prestati i soccorsi del caso: in ospedale, inevitabili i test tossicologici e, sorpresa, il sacerdote risulta positivo alla cocaina.

L’incidente a Santa Brigida, L’Aquila

Inevitabili, a questo punto, anche il ritiro della patente e la denuncia. La notizia, diffusa dal quotidiano Il Centro, sta nella curiosa tesi della difesa del sacerdote: avrebbe consumato cocaina per errore, di qui la positività, durante la guida che ha portato all’incidente non era sotto l’effetto di stupefacenti.

Il consumo per errore sembra abbastanza flebile come argomentazione, ma dimostrare che fosse “alterato” proprio in quel momento è in effetti un altro discorso.