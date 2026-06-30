L’hanno multata perché è stata sorpresa a prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone, in Friuli Venezia-Giulia. Protagonista della vicenda una 55enne brasiliana residente in Italia, dove lavora come badante, da più di trent’anni. I fatti risalgono al giugno 2021, quando la donna è stata sanzionata dai vigili per “comportamenti offensivi della pubblica decenza” perché, riporta il Corriere della Sera, “avrebbe lasciato scoperte le parti intime indossando solo un perizoma di colore nero in luogo aperto ed esposto al pubblico, visibile dalla pubblica via in particolare dalla panoramica del Ponte del Diavolo”. Importo da pagare: 105 euro

Lei non c’è stata e ha fatto ricorso: il 10 febbraio 2027 si terrà l’udienza davanti al giudice di pace. “Quel giorno non c’era nessuno in strada: né bambini, né anziani, neanche un cane. Mi sono levata la parte superiore del costume e mi sono messa a prendere il sole. Nessun cartello lo vietava”, ha raccontato la 55enne al quotidiano. “In Italia noto tanta ipocrisia. Io protesto per una questione di principio: come mai ai Pride le persone possono sfilare senza indumenti e io non ho il diritto di prendere il sole senza il costume superiore?”.