Sette anni e quattro mesi: questa la condanna in rito abbreviato per Salvatore Pazzica, 68 anni, l’uomo accusato di tentato omicidio per aver accoltellato la sua ex compagna di 75 anni in un’abitazione nel comune ligure di Montoggio. La donna, colpita con sei coltellate, il 22 novembre 2025 era stata soccorsa in gravi condizioni ed era finita in Rianimazione all’ospedale San Martino di Genova. Per lui, il pm aveva chiesto 8 anni di condanna.

Pazzica in una precedente udienza aveva chiesto scusa, dicendosi “pentito” del suo gesto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l’uomo, che ha diversi precedenti penali, non era nuovo a episodi di violenza nei confronti della ex compagna ed era già stato stato denunciato per maltrattamenti. Non è mai stato chiarito del tutto il movente del tentato femminicidio, l’ipotesi è quella di una lite per questioni di denaro. Sul posto, sentendo le urla dell’anziana, erano sopraggiunte se due vicine di casa che avevano chiamato il 112 dopo essere state minacciate dall’uomo che poi era fuggito e si era nascosto in un casolare. I carabinieri lo avevano trovato e arrestato nella notte.