L’epidemia di Ebola continua a destare forte preoccupazione nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Secondo l’Unicef, circa 2,95 milioni di bambini e adolescenti vivono nelle zone interessate dal focolaio e risultano particolarmente vulnerabili non solo al contagio, ma anche alle conseguenze indirette della crisi sanitaria.

I minori rappresentano una quota significativa dei casi registrati e dei decessi confermati. Nelle aree maggiormente colpite, il collasso dei servizi essenziali, dalle strutture sanitarie all’assistenza sociale, sta aggravando ulteriormente la situazione. Nella provincia dell’Ituri, una delle più colpite dall’emergenza, oltre 130 bambini hanno perso almeno un genitore a causa della malattia.

Un’epidemia che continua a diffondersi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato come il focolaio stia evolvendo rapidamente, nonostante il rafforzamento delle misure di contenimento. Il virus responsabile dell’attuale emergenza appartiene al ceppo Bundibugyo, una variante più rara per la quale non esiste ancora un vaccino approvato.

Nella Repubblica Democratica del Congo i casi confermati hanno ormai raggiunto quota 896, con oltre 230 decessi registrati. La maggior parte dei contagi si concentra nella provincia dell’Ituri, ma il virus si è diffuso anche nelle regioni del Nord Kivu e del Sud Kivu. La situazione è resa ancora più complessa dalle difficoltà legate ai conflitti presenti in alcune aree del Paese e dai ritardi nell’accesso alle cure.

Rafforzata la risposta sanitaria

Per contrastare la diffusione dell’epidemia, le autorità sanitarie e le organizzazioni internazionali hanno incrementato le capacità di risposta. I posti letto destinati ai pazienti affetti da Ebola sono aumentati significativamente e le squadre di sorveglianza effettuano migliaia di test ogni giorno per individuare tempestivamente nuovi casi.

Anche il tracciamento dei contatti è stato intensificato, sebbene gli esperti ritengano necessario raggiungere una copertura ancora più ampia per contenere efficacemente il virus. Nonostante il quadro resti critico, emergono segnali incoraggianti: decine di persone sono guarite grazie a diagnosi rapide e cure adeguate. Nel vicino Uganda, dove sono stati registrati casi collegati al focolaio, non sono stati segnalati nuovi contagi negli ultimi giorni, un dato che alimenta la speranza di riuscire a limitare la diffusione dell’epidemia.