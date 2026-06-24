A Groningen, nei pressi della località di Meerstad, una ragazza olandese di 15 anni è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso i propri genitori e di aver ferito il cane di famiglia. Le vittime, Johan e Mathilda, entrambi di 53 anni, sono state trovate senza vita nella loro abitazione.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, la giovane avrebbe poi diffuso immagini del luogo del delitto ai compagni di scuola tramite messaggi digitali, contribuendo a far scattare l’allarme. La polizia locale ha invitato la popolazione a non condividere o diffondere il materiale circolato online.

Le indagini e la diffusione delle immagini

Le autorità stanno cercando di chiarire la dinamica esatta dei fatti e il momento in cui la polizia è stata avvisata. Alcune ricostruzioni indicano che potrebbe essere stata la stessa adolescente a contattare le forze dell’ordine, mentre altre ipotesi suggeriscono il coinvolgimento di una compagna di classe che avrebbe ricevuto le immagini.

Le forze investigative mantengono il massimo riserbo, mentre il caso ha attirato grande attenzione mediatica anche nei Paesi Bassi, secondo quanto riportato da De Telegraaf.

Il profilo della ragazza e le reazioni della comunità

Secondo testimonianze raccolte tra compagni e vicini, la ragazza avrebbe mostrato comportamenti considerati “particolari” nel tempo, tra cui difficoltà identitarie e isolamento sociale. Alcuni studenti hanno riferito assenze frequenti da scuola e atteggiamenti insoliti.

La comunità locale descrive la famiglia come tranquilla e rispettata, mentre i parenti delle vittime hanno espresso dolore e incredulità per l’accaduto, chiedendo rispetto e riservatezza in questo momento difficile. Le indagini proseguono per chiarire movente e responsabilità.