Ha sottratto oltre 400 mila euro a un 62enne disabile, spingendolo a trasferire i suoi risparmi su un conto bancario cointestato. Il raggiro si è consumato ai danni di un uomo di Volturara, in provincia di Avellino. A metterlo in atto è stata una lontana cugina della vittima. A denunciare la vicenda ai carabinieri è stato l’uomo stesso.

I militari hanno accertato che tra l’ottobre del 2022 e il gennaio del 2023 la donna lo ha convinto a trasferire il denaro da un conto corrente a lui esclusivamente intestato ad uno di quelli cointestati in precedenza. Le somme depositate, subito dopo essere state accreditate, sono state ritirate dalla donna, una 56enne, che è stata denunciata a piede libero per circonvenzione di incapace.