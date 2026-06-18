È morto il ragazzo di 11 anni che poco dopo le 14 era stato investito da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia.

In via Zanichelli, alla periferia della città

Il decesso del minore è stato dichiarato all’arcispedale Santa Maria Nuova dove era arrivato in condizioni disperate.

Al momento dell’incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione.

Poi è arrivata l’ambulanza che l’ha portato subito in ospedale ma il piccolo non ce l’ha fatta. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 in via Zanichelli, nella prima periferia della città. Il minorenne è stato travolto ed è finito violentemente a terra.