Il titolare di una pizzeria è stato ucciso accoltellato da un cliente, a Reggio Emilia poco dopo le 22.30. E’ successo alla pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d’Italia, nella zona sud della città, non lontano dall’ospedale.

Alla pizzeria Yoghi, in via Gran Sasso d’Italia

Dopo l’accoltellamento l’omicida si è dato alla fuga prima che la polizia lo arrestasse nella notte. L’uomo, di origine non italiana, era un cliente abituale.

Questa volta, e non era la prima, aveva preteso una pizza gratis: il rifiuto da parte del titolare ne ha scatenato la violenta ritorsione sfociata nell’aggressione mortale a colpi di lama.

È stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l’omicida. Indaga la Polizia. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, sulla sessantina, originario di Capo d’Orlando (Messina), ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da vent’anni la pizzeria. La sorella Antonella è ricoverata all’ospedale Santa Maria Nuova.