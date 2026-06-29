Un ragazzo di 15 anni, originario del Reatino, è morto questa mattina dopo essere annegato nelle acque del fiume Velino, a Rieti. Il giovane si sarebbe tuffato davanti alla fidanzata nei pressi del Ponte Romano, nel tratto che attraversa il centro storico della città.

Le prime notizie

L’allarme è scattato subito dopo l’incidente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alle forze dell’ordine. Sono tuttora in corso le operazioni di recupero del corpo, che secondo le prime informazioni sarebbe rimasto incastrato tra i ruderi del vecchio ponte romano.

L’area in cui è avvenuta la tragedia non è nuova a episodi simili: in passato, infatti, lo stesso tratto del fiume era già stato teatro di altri annegamenti. Le autorità stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto.