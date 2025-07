In via La Monachina, a Roma, è stato trovato uno scheletro umano intero nascosto nell’erba. È successo nel pomeriggio di ieri, 17 luglio, quando alcuni operai hanno lanciato l’allarme dopo aver visto le ossa umane durante le operazioni di bonifica del campo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Aurelio della Polizia di Stato, che hanno accertato la presenza dei resti umani tra le sterpaglie.

Le indagini

“Stavo spostando il tronco di un albero. Poi ho visto subito una cosa bianca, sembrava un pallone da calcio, invece era un teschio”, ha dichiarato uno degli operai. Nei pressi del teschio, sono state ritrovate altre 50 ossa sparse sul terreno, ricoperte dalla gramigna. L’area interessata dalla macabra scoperta è stata transennata e isolata. Il terreno è stato posto sotto sequestro, mentre lo scheletro è stato trasferito nel reparto di medicina legale del Policlinico Gemelli di Roma per le verifiche. Sarà infatti necessario stabilire la datazione, cercare di risalire al sesso e all’età della persona deceduta. Intanto la polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica, indaga sul ritrovamento dello scheletro.

Al momento, però, non si sa ancora nulla riguardo alle ossa e non si esclude alcuna ipotesi. In questo senso saranno fondamentali gli esami, che permetteranno di ottenere informazioni utili sullo scheletro. Gli accertamenti riguarderanno anche le banche dati delle persone scomparse, ma al momento non ci sono sospetti che si tratti di qualcuno in particolare.