Una notte di paura si è trasformata in un inseguimento a lieto fine nel cuore di Roma, nei pressi di Piazza Navona. Un turista statunitense è stato improvvisamente accerchiato e rapinato da una coppia di malviventi, che gli hanno strappato dal collo due catenine d’oro. Invece di arrendersi, la vittima ha reagito immediatamente, inseguendo i fuggitivi.

La sua corsa è terminata vicino a Piazza Sant’Eustachio dove, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri in servizio di vigilanza presso il Senato, uno dei due ladri è stato bloccato. La refurtiva è stata così interamente recuperata, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce. Il rapinatore fermato è un cittadino egiziano di soli 17 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

La banda dei monopattini elettrici

L’arresto del minorenne è solo l’ultimo di una serie di interventi mirati messi a segno dai carabinieri della Compagnia Roma Centro per contrastare la “banda delle catenine”.

Poche ore prima, intorno alle 05:30 del mattino, i militari erano intervenuti per un altro furto con strappo ai danni di due turisti turchi. Grazie alle indicazioni delle vittime, i carabinieri hanno intercettato a Piazza del Gesù due ventunenni egiziani che tentavano di scappare a bordo di un monopattino elettrico. La perquisizione ha permesso di ritrovare la collana appena rubata, insieme ad altre tre catenine di dubbia provenienza e a uno spray al peperoncino utilizzato per assicurarsi la fuga.