Un cittadino originario del Mali di 29 anni a Rubiera in provincia di Reggio Emilia è stato denunciato per tentata violenza sessuale. L’uomo hai iniziato a masturbarsi su un bus di linea nelle vicinanze della fermata di via Emilia Ovest. I Carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto: l’uomo si è dapprima seduto sul sedile di fronte alla vittima per poi spostarsi accanto a lei. A questo punto ha cominciato a parlarle sottovoce poi le ha mostrato le proprie parti intime prima di cominciare a masturbarsi. La donna si è subito allontanata ed ha avvertito prima il conducente del bus, poi i Carabinieri.

Il 29enne è riuscito a fuggire prima dell’arrivo dei militari ed è stato comunque identificato grazie alle telecamere a bordo del mezzo. L’uomo risulta avere numerosi precedenti sia contro il patrimonio sia contro la persona ed è denunciato con l’accusa di tentata violenza sessuale.