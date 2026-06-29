Un 19enne è morto oggi all’alba in un incidente stradale lungo la provinciale 236, la tangenziale di Guidizzolo, in provincia di Mantova.

La prima ricostruzione

Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un autoarticolato condotto da un uomo di 58 anni. L’impatto è avvenuto nel Comune di Cavriana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto l’automobilista dall’abitacolo della vettura. Il 19enne era già incosciente. È stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Brescia, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Il camionista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Carlo Poma di Mantova. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale, che sta ricostruendo la dinamica dello scontro.