Ha scoperto che i ladri erano entrati in casa sua, quindi ha avuto un malore che gli è costata la vita. È quanto successo ieri sera ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, dove un 63enne, tabaccaio molto conosciuto in città, è morto dopo aver scoperto che i malviventi si erano introdotti nella sua abitazione. In base a una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rientrato intorno alle 21.30, dopo una visita fuori città, e avrebbe trovato i segni di effrazione. Inizialmente si era parlato di un possibile assalto alla tabaccheria, situata nelle vicinanze dell’abitazione di via Napoli. Le successive ricostruzioni hanno invece indicato che l’episodio riguardava la casa e non l’attività commerciale.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia e il personale sanitario del 118, allertati dalla moglie dell’uomo. Sono state avviate le manovre di soccorso e disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale di Avezzano. Tuttavia, i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani. La notizia della morte ha suscitato cordoglio in città, dove il tabaccaio era conosciuto da molti residenti e clienti. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili dell’intrusione.