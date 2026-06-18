Avrebbe segregato e compiuto abusi sessuali per dieci anni nei confronti della compagna. Per questo un 69enne è stato arrestato dai carabinieri a Vezzano sul Crostolo, nel Reggiano. Per lui si sono aperte le porte del carcere dopo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, sequestro di persona e violenza sessuale.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, le violenze fisiche e psicologiche erano cominciate già nel 2016. L’ultima risale al 6 giugno scorso quando l’uomo l’ha minacciata di morte dopo averla aggredita. Di qui si è andati a ritroso, ricostruendo gli innumerevoli episodi subiti dalla vittima nel tempo, incluso anche un controllo ossessivo su di lei, accompagnato da violenze fisiche, come calci, pugni, cinghiate, oggetti lanciati, rapporti sessuali con costrizione ogni settimana e minacce. L’uomo, su cui gravavano già diversi precedenti per reati gravissimi contro la persona, è stato ritenuto socialmente pericoloso dal gip, che ha disposto il carcere.