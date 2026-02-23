Una bambina di circa tre anni è morta dopo essere stata investita da un’auto lungo la strada regionale 325, in località Le Piana, a Mercatale di Vernio, in provincia di Prato. Inutili i soccorsi: i sanitari hanno tentato di rianimarla per oltre un’ora, ma la piccola non ce l’ha fatta.

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, nei pressi dell’abitazione della famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe sfuggita al controllo della madre e avrebbe attraversato la strada proprio mentre sopraggiungeva una vettura di bassa cilindrata. L’impatto è stato violento e il corpo è stato sbalzato per diversi metri. Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente per prestare soccorso. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Vernio e una della Misericordia di Vaiano, oltre ai carabinieri di Vernio per i rilievi. Durante i tentativi di soccorso la madre della piccola ha accusato un malore.

La strada regionale 325, in quel tratto, attraversa il centro abitato e si snoda fra le case. Molti residenti sono accorsi dopo aver sentito il trambusto, scoprendo con sgomento la tragedia. “Tre anni sono il tempo delle carezze – scrive su Facebook la sindaca di Vernio, Maria Lucarini – Quella di stanotte è rimasta sospesa nell’aria, piccolina. Ci stringiamo alla famiglia, in silenzio”. In segno di rispetto, i sindaci di Vernio, Vaiano e Cantagallo hanno rinviato la conferenza stampa prevista per domani alla Provincia di Prato sui Piani comunali di protezione civile.