La scorsa domenica mattina lo hanno trovato morto nella sua auto, una vecchia Audi, posizionata nel parcheggio del supermercato Conad di via Rudone a Rovato, comune in provincia di Brescia. L’ipotesi è che l’uomo, 64 anni, di origine marocchina, si sia addormentato e mai più risvegliato per via di un malore. Sul caso stanno comunque indagando i carabinieri e la magistratura ha disposto l’autopsia del cadavere. L’ipotesi più accreditata al momento resta quella di un decesso per cause naturali.

Come si legge su Today, la vittima, da quanto si apprende, sarebbe senza fissa dimora. Da tempo avrebbe frequentato la zona di Rovato, dove si parcheggiava con l’auto per dormire. Come tante altre volte, si sarebbe addormentato nella vettura, questa volta però senza svegliarsi. A dare l’allarme è stato un passante, che ha notato quella persona riversa sul volante. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.