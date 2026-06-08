Una bambina di 12 anni, Valeria M., è stata ritrovata nel pomeriggio dai Carabinieri dopo essere scomparsa dalla giornata di domenica a Ceccano, in provincia di Frosinone. L’allarme era scattato questa mattina, quando i familiari avevano denunciato la scomparsa ai militari dell’Arma dei Carabinieri, non avendo più sue notizie dal giorno precedente.

La scomparsa e il ritrovamento

La ragazzina vive con la nonna in un appartamento nel centro della città e, secondo quanto riferito in famiglia, aveva più volte espresso il desiderio di tornare in Ucraina per riabbracciare il padre, impegnato al fronte nella guerra contro la Russia. Proprio questo elemento aveva portato la nonna a ipotizzare una possibile fuga volontaria con l’intenzione di raggiungere il suo Paese d’origine.

Dopo la segnalazione, la Prefettura competente — in coordinamento con le forze dell’ordine — aveva attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse, estendendo le verifiche su tutto il territorio e disponendo l’allerta anche per i controlli in ambito portuale e aeroportuale.

Nel pomeriggio, la vicenda si è conclusa con il ritrovamento della 12enne da parte dei Carabinieri della stazione locale. La minore è stata individuata in un’area boschiva tra Ceccano e Frosinone, in evidente stato confusionale ma, secondo le prime informazioni, in condizioni fisiche complessivamente buone.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire nel dettaglio gli spostamenti della bambina nelle ore di allontanamento, mentre resta alta l’attenzione degli inquirenti sulla dinamica della vicenda.