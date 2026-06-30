Si è svegliata nel cuore della notte trovandosi davanti il vicino di casa. Pochi istanti dopo lui l’ha aggredita e ha provato a violentarla, mentre i figli di lei dormivano nelle stanze accanto. È accaduto a Procida, dove i carabinieri hanno arrestato un 34enne con le accuse di violenza sessuale e furto. L’incubo per la vittima, una donna di 36 anni, è iniziato intorno alle 4.10. Era sola in casa dopo l’uscita del compagno, quando è stata svegliata da un rumore proveniente dalla cucina. Dopo essere andata a controllare, ha trovato il vicino intento a rovistare nei cassetti.

L’uomo, in base alla ricostruzione dei militari, con tono minaccioso, le avrebbe imposto pure di preparargli un caffè. La donna, terrorizzata ma determinata a non mettere in pericolo i figli piccoli che stavano dormendo, ha cercato di assecondarlo. Mentre era di spalle, però, il 34enne l’ha afferrata e ha tentato di abusare di lei. Ne è nata una violenta colluttazione. La vittima ha opposto resistenza con tutte le forze, riuscendo infine a liberarsi e a spingere l’aggressore fuori dall’abitazione. L’uomo è quindi fuggito. La donna ha chiamato il compagno, che ha allertato il 112.

I carabinieri della stazione di Procida sono intervenuti in pochi minuti e hanno raggiunto l’abitazione. Sul tavolo hanno trovato 15 euro in contanti e un pacchetto di sigarette che, secondo gli investigatori, erano stati appena rubati dalla casa della donna. Il 34enne è stato arrestato e trasferito in carcere. Dovrà rispondere di violenza sessuale e furto. Ai militari la vittima ha raccontato che quella notte sarebbe stata il culmine di una lunga serie di episodi intimidatori e comportamenti molesti da parte del vicino, mai denunciati perché fino a quel momento non si erano spinti a un’aggressione così grave. L’uomo risulta già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere.