Si è tuffato da una barca seguendo uno dei tre figli in difficoltà nel lago di Como, ma non è mai riemerso dalle acque. L’uomo, un turista olandese di 45 anni, è disperso dalle 12:30 di oggi. Aveva preso a noleggio l’imbarcazione insieme ai suoi tre figli. All’altezza di Menaggio, il padre si è tuffato con il figlio sedicenne in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri, mentre l’imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata, probabilmente per la corrente. Il ragazzo sedicenne è stato salvato da una imbarcazione di passaggio e affidato alle cure dei sanitari. Sono in corso le ricerche del padre. Sul posto sommozzatori specializzati, i vigili del fuoco, la Guardia costiera e i carabinieri di Menaggio.