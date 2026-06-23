Una tragedia ha scosso la città di Carpentras, nel sud della Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati senza vita all’interno dell’auto di famiglia. Il veicolo era parcheggiato in un garage di una zona residenziale quando, nel pomeriggio di lunedì 22 giugno, è scattato l’allarme.

I vigili del fuoco e i soccorritori sono intervenuti intorno alle 13.20, trovando i due piccoli in arresto cardiocircolatorio nell’abitacolo. Nonostante i tentativi di rianimazione, per i bambini non c’è stato nulla da fare.

La ricostruzione e le prime ipotesi

Secondo una prima ricostruzione delle autorità francesi, la madre, una donna di 33 anni, sarebbe rientrata a casa dopo aver fatto la spesa. In quel momento i due bambini si sarebbero introdotti autonomamente nell’auto, rimanendo poi bloccati all’interno.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire quanto tempo i piccoli siano rimasti nell’abitacolo e la dinamica esatta dell’accaduto. La procura di Carpentras ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso. La madre, sotto shock, è stata assistita dai soccorritori.

Caldo estremo e allarme in Francia

Le prime valutazioni indicano come pista privilegiata quella del colpo di calore. In quei giorni, nel dipartimento del Vaucluse, le temperature hanno raggiunto quasi i 39 gradi, condizioni che possono rendere un’auto parcheggiata un ambiente letale in pochi minuti.

Secondo gli esperti, la temperatura interna di un veicolo può superare rapidamente i 50-60 gradi anche senza esposizione diretta al sole. La tragedia si inserisce in una più ampia ondata di calore che sta colpendo la Francia, con 49 dipartimenti in allerta rossa.

Le autorità meteorologiche hanno definito l’evento eccezionale, paragonandolo alla storica canicola del 2003. Mentre proseguono le indagini, il Paese si interroga ancora una volta sui rischi estremi legati alle alte temperature, soprattutto per i più vulnerabili.