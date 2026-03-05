Due 17enni italiani e due 16enni dello Sri Lanka sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio in concorso, porto d’armi e lesioni aggravate. I quattro, infatti, sono i presunti responsabili di un’aggressione contro due ventenni di Chiavenna (Sondrio) avvenuta lo scorso 1° febbraio in via Salasco a Milano. I quattro minorenni fermati si trovano nel carcere minorile a causa della “spiccata disinvoltura” nell’uso della violenza e delle armi, nonché per la totale assenza di empatia. Tre dei quattro hanno precedenti per rapina e lesioni.

L’aggressione e il tentato omicidio

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo investigativo, le vittime e i quattro minorenni si sono incontrati all’interno del McDonald’s di Porta Romana, ma l’aggressione è avvenuta all’esterno a poca distanza. Uno dei ventenni è stato preso a pugni per una frase “di troppo”. Quando l’altro ventenne è intervenuto per aiutare l’amico, l’intero gruppo di minori si è avventato contro di lui.

La baby gang avrebbe accecato il ragazzo con lo spray urticante e sferrato due coltellate, una allo sterno e una alla testa. I quattro avrebbero continuato a infierire sul ragazzo con calci e pugni. All’arrivo dei carabinieri gli aggressori sono fuggiti, mentre i sanitari del 118 sono riusciti a bloccare l’emorragia e portare la vittima in ospedale. L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona.