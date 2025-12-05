Tatiana Tramacere è viva e sta bene. La svolta nel caso sulla scomparsa della studentessa 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre è arrivata nella serata di ieri, giovedì 4 dicembre.

La giovane è stata trovata dai Carabinieri a Nardò in uno stanzino della mansarda nella disponibilità del 30enne rumeno Dragos-Ioan Ghermescu, l’amico che per ultimo l’avrebbe incontrata il pomeriggio della scomparsa. Il giovane, interrogato in caserma a Lecce, è indagato. Inizialmente per istigazione al suicidio ora l’ipotesi di reato potrebbe mutare in sequestro di persona. ” È stata lei ad organizzare tutto” ha detto agli inquirenti. E Tatiana, ascoltata dopo i controlli in ospedale e prima di tornare a casa, ha confermato questa versione.

Gli specialisti del Ris dei Carabinieri, la sera di ieri, giovedì 4 dicembre, hanno perquisito l’abitazione dell’indagato, dove poi è stata trovata la ragazza, mentre il 30enne è stato interrogato per ore nel comando provinciale dei Carabinieri di Lecce.

La ragazza è stata trovata viva

La ragazza è stata trovata viva e non morta come hanno battuto erroneamente le prime agenzie. A smentire queste voci è stato subito l’avvocato della famiglia Tramacere. Queste invece le parole del colonnello Andrea Siazzu lasciando la casa della ragazza: “Tatiana è viva, sta bene e in apparenti condizioni di buona salute. Lasciateci lavorare per comprendere se era in uno stato di costrizione o se era una sua volontà”.

“È stata lei ad organizzare tutto”, la ragazza conferma

È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal

mondo per un po’, ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa”. È questa la versione che Dragos-Ioan Gheormescu ha fornito ai Carabinieri. Questa versione sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana che ieri notte, dopo i controlli in ospedale, è rientrata a casa.