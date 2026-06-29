Un anziano è morto oggi a Torre Pellice, in provincia di Torino, dopo essere precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo mentre percorreva una strada di montagna in via Cianramà.

Le prime notizie

L’allarme è scattato intorno alle 12. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato sbalzato fuori dalla carreggiata, finendo in un dirupo profondo circa venti metri.

Per lui non c’è stato nulla da fare: il personale del 118 di Azienda Zero, intervenuto sul posto, ha potuto soltanto constatare il decesso.

Le operazioni di recupero della salma sono state particolarmente complesse e hanno visto l’intervento dei vigili del fuoco, con l’elicottero Drago del comando provinciale, insieme alle squadre del distaccamento di Pinerolo e al nucleo speleo-alpino-fluviale.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Torre Pellice.