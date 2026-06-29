Una terribile tragedia si è consumata domenica sera, dopo le 23, nella località di Torre Faro a Messina. Una ragazza di soli quindici anni è stata violentemente investita da una motocicletta mentre si trovava in strada. Le condizioni della giovane sono apparse immediatamente disperate ai testimoni e ai soccorritori.

Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, le ferite riportate erano troppo gravi e la quindicenne è purtroppo deceduta durante il trasporto d’urgenza verso l’ospedale.

Arrestato il giovane motociclista

Alla guida del mezzo a due ruote c’era un ragazzo di vent’anni, rimasto a sua volta ferito a causa del violento impatto e della successiva caduta. Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni della stampa locale, le forze dell’ordine sono subito intervenute sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi necessari. Per il giovane motociclista è scattato l’arresto con la pesante accusa di omicidio stradale.