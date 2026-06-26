L’intera comunità del Liceo artistico di Treviso è in lutto per la scomparsa di Silvia Vecchiato, 19 anni, studentessa del quinto anno morta mercoledì dopo una lunga malattia.

La lunga lotta contro la malattia

In questi giorni avrebbe dovuto sostenere l’esame di maturità, traguardo che inseguiva con determinazione anche durante la malattia. La giovane aveva iniziato regolarmente la quinta liceo ma nei mesi successivi la patologia l’aveva costretta a interrompere la frequenza in presenza continuando però il percorso di studio con la didattica a distanza attivata dall’istituto che le forniva materiali compiti e verifiche anche a domicilio. Nonostante le difficoltà Silvia non aveva mai smesso di sentirsi parte della classe e della vita scolastica sostenuta da compagni docenti e personale che le sono rimasti vicini con messaggi visite e aggiornamenti sulle attività quotidiane.

È stata descritta come una ragazza vivace generosa e determinata capace di un forte senso del dovere e con il sogno di diventare insegnante nella scuola primaria oltre a quello di viaggiare e conoscere il mondo. L’istituto aveva già avviato la procedura per consentirle di sostenere l’esame in sessione straordinaria a settembre confidando in un miglioramento delle sue condizioni di salute ma il suo quadro clinico è peggiorato. Il decesso è avvenuto mercoledì mattina lasciando sgomenti insegnanti e studenti mentre la scuola ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia sottolineando il legame profondo mantenuto da Silvia fino agli ultimi giorni. I funerali si terranno sabato alle 10 nella sala commiato via G.B. Riccioli a Santa Bona con partecipazione della comunità scolastica.