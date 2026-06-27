Roma si è svegliata stamattina sotto choc per il triplice omicidio in zona Casalotti. Tre le vittime della strage un uomo di origini bengalesi, sua moglie e la figlia di 8 anni, trucidati lo scorso venerdì notte nell’appartamento dove vivevano in via Montigli. Ferito anche il figlio 20enne, ricoverato al Gemelli. Le vittime sono Kamal Uddin, Hosnejahan Momotaj e la loro bimba Arowa. Tra le ipotesi investigative al vaglio degli investigatori della squadra mobile, impegnata nelle indagini, ci sarebbe una possibile matrice passionale del delitto. La Polizia ha diffuso la foto e le generalità dell’uomo sospettato dell’omicidio, identificato come Shahadat Hossain, nato in Bangladesh il 10 maggio 1983. Come si legge su Repubblica, l’uomo sarebbe stato “ossessionato dalla donna”.

Intanto una felpa insanguinata è stata ritrovata in un parcheggio privato all’inizio di via Montiglio, a un centinaio di metri dalla palazzina dove ieri sera si è consumato l’omicidio. La felpa è stata sequestrata dalla polizia scientifica e verrà analizzata. A segnalare l’indumento sarebbe stato un residente. Il figlio sopravvissuto ha ferite e traumi diffusi in varie parte del corpo, tra cui uno importante al cranio. Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata. Le salme dei genitori e della sorella sono state affidate, invece, alla sezione di medicina legale dell’università Cattolica del Sacro Cuore. Le autopsie verranno effettuare la prossima settimana. Il giovane, ferito, sarebbe sceso in strada dopo l’omicidio, nel tentativo di chiedere aiuto. Il ragazzo è stato trovato insanguinato davanti alla porta del condominio e trasportato d’urgenza in ospedale. A dare l’allarme alcuni vicini attirati dalle urla che provenivano dall’abitazione al primo piano del palazzo.