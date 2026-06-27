Un uomo di 64 anni residente in provincia di Cremona è stato denunciato dai carabinieri di Crema per uccisione di animali ed esplosioni pericolose. Avrebbe sparato ai suoi due cani con una carabina e poi avrebbe sepolto le carcasse nel cortile di casa Decisiva è stata la segnalazione arrivata da alcuni testimoni che hanno sentito i colpi di arma da fuoco e poi visto sotterrare i cani in una buca scavata usando un piccolo escavatore. Ai militari l’indagato ha riferito di avere ucciso i suoi due segugi perché abbaiavano continuamente. La carabina, regolarmente denunciata e detenuta, è stata sequestrata.