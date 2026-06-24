Nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, si è consumato un duplice omicidio all’interno di un’abitazione familiare. Un uomo di 63 anni avrebbe aperto il fuoco con un fucile contro la moglie, 52 anni, e il figlio di 24 anni, uccidendoli entrambi.

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, che hanno sentito i colpi d’arma da fuoco e hanno contattato immediatamente le forze dell’ordine.

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, che hanno fermato l’uomo ancora all’interno dell’abitazione. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi del 118 e dell’elisoccorso, per le due vittime non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto riferito dai residenti della zona, all’interno della famiglia esistevano da tempo alcuni dissidi, anche se nulla lasciava presagire un epilogo così drammatico. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dei fatti e il movente che ha portato alla tragedia.