Villa Certosa, in Gallura, per anni è stata una delle residenze private più iconiche d’Italia. Non solo una dimora esclusiva, ma un vero centro di rappresentanza politica e diplomatica, dove Silvio Berlusconi ha accolto capi di Stato, imprenditori e ospiti internazionali. La villa è diventata nel tempo un simbolo del suo potere e del suo stile di vita. Dopo la morte dell’ex presidente del Consiglio, avvenuta il 12 giugno 2023, gli eredi hanno deciso di mettere la proprietà sul mercato, segnando la fine di un’epoca.

L’interesse della famiglia reale del Qatar

Secondo le indiscrezioni riportate dalla Nuova Sardegna, il potenziale acquirente sarebbe la famiglia reale del Qatar, gli Al Thani, già presenti in Sardegna con investimenti importanti nel settore immobiliare e sanitario, tra cui la Costa Smeralda e il Mater Olbia Hospital.

L’operazione sarebbe gestita attraverso Constellation Hotels Holding Ltd Sca, società con sede in Lussemburgo riconducibile alla galassia finanziaria qatariota. Le stime parlano di una possibile acquisizione intorno ai 350 milioni di euro, cifra inferiore rispetto alle valutazioni di mercato che in passato avevano raggiunto anche i 500 milioni.

Una residenza monumentale tra lusso e scenografie

Villa Certosa è una delle proprietà private più imponenti d’Europa. Il complesso comprende un vastissimo parco, numerose piscine, spa, ville per ospiti, campi sportivi, un eliporto e persino elementi scenografici come una grotta artificiale e un vulcano costruito.

La residenza include anche infrastrutture di sicurezza come un bunker e aree dedicate al benessere e alla talassoterapia. Un insieme di strutture che riflette l’idea di una dimora concepita non solo come abitazione, ma come luogo di rappresentanza e ospitalità di livello internazionale.