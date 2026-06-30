“Dopo ore di lavoro, la nostra squadra Usar Ecuy – 01, in coordinamento con la squadra della Repubblica Dominicana, è riuscita a salvare Carlos, un bambino di 12 anni rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, a La Guaira, per cinque giorni dopo il terremoto”. Lo ha riferito in una nota una squadra di ricerca e soccorso ecuadoriana del distretto metropolitano di Quito.

Sale il bilancio delle vittime

“Trovare segni di vita è la motivazione più grande per andare avanti. Ogni persona salvata rappresenta una famiglia che ritrova la speranza e ci dice che vale la pena continuare a cercare. Continuiamo a essere impegnati, mantenendo saldo il nostro impegno a trovare persone vive laddove altri attendono ancora una risposta. Finché ci sarà una possibilità, continueremo a cercare”, prosegue ancora la nota. Nel frattempo, la conta delle vittime è cresciuta raggiungendo i 1.719 morti. Aggiornata anche la cifra dei feriti, salita adesso a 5.304, mentre sarebbero 15.866 in totale le persone colpite in modo diretto dal sisma, secondo l’ultimo rapporto ufficiale.