Vive in casa con 33 gatti in condizioni igienico sanitarie pessime. Questo lo scenario che si sono trovati davanti giovedì 19 febbraio 2026 gli agenti del Nucleo tutela animali della Polizia locale di Padova, insieme al Nucleo veterinario dell’Esercito, dopo aver fatto irruzione in un’abitazione privata nel rione Montà.

L’indagine è scattata in seguito alle segnalazioni arrivate dai residenti della zona, giunti al punto di non poter aprire neanche le finestre per il cattivo odore che usciva dalla palazzina. Ed effettivamente all’interno dell’abitazione i pavimenti erano interamente ricoperti da escrementi e deiezioni, con pareti cosparse di urina che rendevano l’aria irrespirabile. Gli stessi gatti, di razza Maine Coon, sono stati trovati denutriti e disidratati. I mici sono stati prelevati dalla struttura e affidati a un’associazione di volontariato specializzata.