Drammatico incidente a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, dove un giovane di 26 anni, Giovanni Luppi, ha perso la vita nella giornata di domenica 28 giugno. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è precipitato per sei piani dopo il cedimento di un lucernario in plexiglass situato sul terrazzo condominiale.

L’allarme è stato lanciato dai residenti dello stabile, che hanno udito un forte tonfo e successivamente individuato il corpo del giovane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare tutti gli accertamenti necessari e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Le indagini e la dinamica dell’incidente

Dalle verifiche svolte dagli investigatori è emerso che Giovanni stava trascorrendo il pomeriggio con la fidanzata, residente al sesto piano dell’edificio. La relazione sarebbe stata tenuta riservata poiché la ragazza era la migliore amica di un’altra giovane interessata sentimentalmente a lui.

Quando il 26enne avrebbe appreso dell’arrivo improvviso della seconda ragazza nell’abitazione, avrebbe deciso di nascondersi per evitare tensioni e possibili discussioni. Non riuscendo ad allontanarsi in tempo, si sarebbe diretto verso il terrazzo condominiale. Durante il passaggio sui lucernari presenti nella copertura, uno di questi avrebbe improvvisamente ceduto, provocando la caduta fatale. Gli accertamenti sono stati condotti dalla stazione e dal Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di San Lazzaro. Al termine delle procedure, la salma è stata restituita ai familiari per l’organizzazione dei funerali.