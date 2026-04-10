Martedì 14 aprile, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, presenterà la Relazione annuale sull’attività svolta nel 2025.

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai3, a cura di Rai Parlamento, e in streaming sul sito www.agcm.it e sui profili Facebook, Instagram, LinkedIn e X dell’Autorità. Sempre sul sito dell’Antitrust, al termine dell’evento, saranno resi disponibili la Relazione annuale e il discorso del Presidente.