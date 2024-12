App e conto online non accessibili da questa mattina alle 7. E stipendi e pensioni non accreditati. Sono alcuni dei problemi tecnici che stanno sperimentando i clienti di Intesa Sanpaolo.

Banca Intesa, app in tilt, inaccessibili i conti online

La banca assicura che “sta intervenendo per ripristinare velocemente la funzionalità”. Il disservizio non riguarda la totalità dei clienti – viene indicato – ma solo una parte degli accessi.

Il problema tecnico si sta infatti riducendo per l’intervento della banca che punta a far tornare tutto alla piena funzionalità.

Tuttavia al momento per molti clienti che provano ad aprire la App dal loro smartphone l’accesso è bloccato: quel che compare inserendo il Pin è un fondo scuro con un cerchio verde che non smette di girare. Intesa Sanpaolo Mobile e la sua App, all’inizio di quest’anno risultava essere un punto di riferimento per oltre 12 milioni di clienti multicanale, con quasi due miliardi di login all’anno.

Il disservizio che ha coinvolto oggi Intesa Sanpaolo è grave e sta causando enormi disagi ad una moltitudine di correntisti. Lo afferma Consumerismo No Profit che sottolinea come i problemi tecnici che interessano gli istituti di credito stiano aumentando nel nostro Paese.

“Intesa Sanpaolo si sta trasformando da leader del settore bancario a primatista di disservizi. – spiega il presidente Luigi Gabriele – Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i problemi tecnici che hanno interessato l’istituto di credito, a dimostrazione che qualcosa sembri non funzionare a dovere nella gestione dei servizi informatici. Più in generale episodi come quello odierno risultano in preoccupante aumento in Italia e coinvolgono un numero sempre maggiore di cittadini, come dimostra il caso Worldline di pochi giorni fa, con i pagamenti digitali bloccati e danni da centinaia di milioni di euro”.