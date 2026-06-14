Il 2025 segna una fase di vivace crescita per il mercato immobiliare italiano, con incrementi significativi delle compravendite nelle principali città del Paese.

Tutti i numeri

Secondo il focus del Consiglio nazionale del Notariato sulle grandi aree urbane, visionato in anteprima da ANSA, l’aumento è diffuso ma con intensità differenti e si accompagna alla crescita dei mutui. Nelle principali città si registrano rialzi: Roma +7,80%, Milano +5,63%, Torino +8,88%, Bologna +6,42%, Napoli +6,93%, Palermo +25,91%. A livello nazionale, lo scorso anno gli acquisti di case sono saliti del 6,6%, mentre i mutui sono aumentati del 18,8%. Nel dettaglio Milano-Monza Brianza cresce del 5,63%, Firenze +1,16%, Roma +7,80%, mentre Palermo segna +25,91% con 9.753 a 12.280 e Roma da 53.333 a 57.495.

Secondo i notai, “la ripresa appare diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa” e al tempo stesso “il mercato conferma la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo”. in forte crescita complessiva.