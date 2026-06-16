Le immagini scaricate da internet possono avere valore probatorio negli accertamenti fiscali, e il contribuente non può limitarsi a contestarne l’origine. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 15487 del 21 maggio 2026, che rafforza il ruolo delle prove fotografiche anche quando reperite online o tramite strumenti come Google Street View.

Secondo i giudici, tali immagini devono essere valutate insieme agli altri elementi istruttori e non possono essere considerate prive di efficacia solo perché provenienti dal web. Spetta infatti al contribuente dimostrarne l’eventuale non corrispondenza alla realtà.

Il caso: imposta sulla pubblicità e cartelli contestati

La vicenda trae origine da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società operante nel settore della distribuzione carburanti nella zona di Cremona. Gli avvisi riguardavano l’omesso pagamento dell’imposta sulla pubblicità relativa a cartelli presenti presso alcune stazioni di servizio.

Il contenzioso si concentra su insegne recanti diciture come “self”, “servito”, “autolavaggio” e “officina”. Per il contribuente si trattava di semplici indicazioni informative per la clientela, quindi non soggette a tassazione. La Commissione tributaria regionale aveva inizialmente accolto questa interpretazione, ma la società concessionaria della riscossione ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che si trattasse invece di veri e propri mezzi pubblicitari, supportando la propria tesi anche con fotografie reperite online.

Il principio della Cassazione sulle prove fotografiche

Nel pronunciamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che “le fotografie tratte da internet (anche da siti o applicazioni quali google earth e google street view) non sono prive di efficacia probatoria e devono essere valutate, ovviamente in uno agli altri elementi acquisiti, giacché la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose ed ai luoghi rappresentati, per cui chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità”.

In questo modo le immagini digitali possono essere utilizzate validamente nei controlli fiscali, salvo contestazione specifica e documentata.

L’onere della prova e i limiti del disconoscimento

La Corte precisa inoltre che il semplice rifiuto generico non è sufficiente a invalidare una prova fotografica. Il disconoscimento deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito” e basato su elementi concreti che dimostrino la non corrispondenza tra ciò che è rappresentato e la realtà effettiva.

In pratica, il contribuente che intende contestare una fotografia deve fornire prove alternative e precise, ad esempio dimostrando che l’immagine si riferisce a un altro luogo o che non rappresenta correttamente l’attività oggetto di accertamento. Solo in questo modo le foto online possono perdere valore probatorio e degradare a semplici presunzioni.