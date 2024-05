Convienesaperlo (anche a scuola) 2.0, oltre mille partecipanti al concorso organizzato da AGCM

Si è conclusa con la premiazione degli studenti vincitori del concorso la campagna di comunicazione #convienesaperlo (anche a scuola) 2.0, organizzata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in collaborazione con Skuola.net, che segue le due precedenti che si sono concluse rispettivamente nel 2021 e nel 2023.

L’incontro si è svolto all’Auditorium Parco della Musica, a Roma, alla presenza del Presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli. Vi hanno preso parte in totale quasi 300 giovani che hanno partecipato a un gioco interattivo sugli argomenti studiati per partecipare al concorso. L’evento è stato condotto dal direttore di Skuola.net, Daniele Grassucci.

“L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato continua a rivolgere particolare attenzione ai giovani, i nostri futuri consumatori e già oggi spesso parte attiva nelle scelte di prodotti da acquistare” ha detto il presidente Rustichelli. “L’Autorità crede nella formazione e nella scuola italiana e per questo è il terzo anno che sceglie di parlare ai ragazzi, anche sotto forma di gioco, perché imparino a conoscere i diritti dei consumatori e a farli rispettare. Non solo: i giovani possono svolgere un ruolo prezioso nel trasferire tali informazioni ai famigliari e agli amici. Ed è quello che auspichiamo”.

Il concorso

Cuore della campagna è stato il concorso riservato agli studenti di scuole medie e superiori che si sono sfidati e hanno composto una classifica riservata ai parigrado. Al gioco online a quiz si sono iscritti più di 1.400 giovani e hanno partecipato oltre 1.000, provenienti da 736 Comuni sparsi in tutta Italia.

Dal 15 dicembre 2023 e fino al 15 marzo 2024, collegandosi all’indirizzo https://convienesaperlo.skuola.net/, gli alunni hanno potuto giocare e nello stesso tempo conoscere il ruolo dell’Antitrust, i diritti dei consumatori e gli strumenti per difenderli e per difendersi dalle pratiche commerciali scorrette, aggressive o ingannevoli. I primi classificati di ciascuna delle due graduatorie hanno vinto un iPhone 15 128gb e le loro scuole un voucher pari a 1.500 euro per acquisti tecnologici; gli istituti dei secondi classificati un voucher pari a 1.000 euro e gli istituti dei terzi classificati un voucher pari a 500 euro.

La campagna sui social

La campagna #convienesaperlo (anche a scuola) 2.0 ha avuto un ottimo riscontro sui social. Sono stati 2,6 milioni gli utenti raggiunti su Instagram e i video lanciati su TikTok hanno avuto oltre 3 milioni di visualizzazioni. In totale oltre 8 milioni di persone sono stati raggiunti dalla campagna di comunicazione. Altre informazioni sul sito https://convienesaperlo.agcm.it/.