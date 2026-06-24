Chi ha debiti con il Agenzia delle Entrate teme spesso il pignoramento dei propri beni. Per questo, alcuni contribuenti cercano di “anticipare” le azioni di riscossione vendendo immobili o altri asset prima dell’arrivo di cartelle esattoriali.

Una pratica diffusa è la cessione di case a prezzi molto bassi a parenti o amici, nella speranza di sottrarre i beni alle garanzie del Fisco. Tuttavia, questa strategia può trasformarsi in un grave rischio penale.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10763 del 19 marzo 2021, ha confermato la condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in un caso emblematico. Un immobile acquistato per 315.000 euro era stato rivenduto alla convivente per soli 92.500 euro, per poi essere ceduto a terzi a 280.000 euro.

Per i giudici, la sequenza degli atti dimostrava un intento chiaro: rendere il bene non aggredibile dal Fisco. Inoltre, il soggetto era già stato convocato dall’amministrazione fiscale prima della vendita, elemento che ha rafforzato la tesi della consapevolezza del debito.

Cos’è la sottrazione fraudolenta e quando scatta il reato

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è disciplinata dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 74/2000. Il reato tutela il patrimonio del contribuente come garanzia per lo Stato e punisce chi tenta di eludere la riscossione.

La pena può arrivare fino a quattro anni di reclusione, con aggravanti nei casi di debiti elevati. Il reato può configurarsi già oltre i 50.000 euro di imposte evase, e diventa più grave sopra i 200.000 euro.

Nessuna “zona sicura” prima della cartella esattoriale

Un punto fondamentale chiarito dalla giurisprudenza è che il reato può scattare anche senza aver ricevuto una cartella esattoriale. Non è necessario un atto formale di riscossione: basta l’esistenza di un debito tributario e un comportamento finalizzato a sottrarre beni al Fisco.

Si distinguono due casi: l’alienazione simulata, in cui il trasferimento è solo apparente, e l’atto fraudolento, in cui la vendita è reale ma con elementi ingannevoli, come un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato.