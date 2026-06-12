Elon Musk è ufficialmente diventato il primo “trilionario” del pianeta dopo il balzo della valutazione di SpaceX, con la capitalizzazione salita oltre i 2.000 miliardi di dollari e il patrimonio personale del magnate cresciuto da circa 700 a quasi 1.100 miliardi.

Il debutto a Wall Street

Nel giorno del debutto a Wall Street, Musk ha parlato ai dipendenti alla Starbase in Texas ricordando gli inizi dell’azienda: “Se qualcuno mi avesse detto che sarebbe successo davvero, avrei pensato: ‘Amico, devi esserti fumato roba davvero pesante’”. Ha poi aggiunto: “Pensavo che l’azienda avrebbe fallito”.

Ripercorrendo la fase iniziale del progetto ha spiegato: “Davo a SpaceX meno del 10% di probabilità di riuscita”. E ancora: “Dicevo apertamente: probabilmente falliremo, ma ci proveremo comunque”.

Secondo Musk, la missione restava però chiara fin dall’inizio: “Se non lo facciamo noi, non diventeremo mai una civiltà proiettata nello spazio”.

Sul futuro dell’azienda ha ribadito: “SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e, in definitiva, oltre”. E “non solo pochi astronauti. Chiunque stia guardando questo video sappia che SpaceX vuole portarvi nello spazio”.