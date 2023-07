Enel, nel primo semestre 2023 l’utile netto a 3,3 miliardi (+52%)

Enel archivia il primo semestre 2023 con l’Ebitda ordinario in crescita a 10,7 miliardi di euro (+29,4%) e l’utile netto ordinario a 3,3 miliardi di euro (+52%). Lo rende noto il gruppo energetico. Il risultato operativo sale a 6.125 milioni di euro (4.5231 milioni di euro nel primo semestre 2022, +35,4%).

I ricavi del primo semestre 2023 sono pari a 47.095 milioni di euro, con una diminuzione di 18.535 milioni di euro (-28,2%) rispetto al primo semestre 2022. Il decremento, spiega Enel, è attribuibile principalmente ai capitoli ‘Generazione Termoelettrica e Trading’ per i minori volumi di energia prodotti, sostanzialmente ascrivibili al differente perimetro di consolidamento, e ai ‘Mercati finali’ per le minori quantità vendute, in uno scenario caratterizzato dalla progressiva riduzione dei prezzi dell’energia a seguito della stabilizzazione del contesto energetico del primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.

L’aumento del risultato netto ordinario del Gruppo “riflette l’andamento positivo della gestione operativa ordinaria, che ha più che compensato l’incremento degli oneri finanziari netti dovuto all’aumento del debito lordo e all’evoluzione dei tassi di interesse”, spiega la società nella nota sui conti del semestre.

L’indebitamento finanziario netto cresce a 62.159 milioni di euro (60.068 milioni di euro a fine 2022, +3,5%) e la variazione “è principalmente riconducibile alla positiva evoluzione della generazione di cassa operativa compensata dal fabbisogno relativo agli investimenti del periodo, al pagamento dei dividendi e del contributo di solidarietà relativo all’esercizio precedente”. Gli investimenti a 6.042 milioni di euro (5.889 milioni di euro nel primo semestre 2022, +2,6%) del periodo si sono concentrati in Enel Green Power per lo sviluppo della capacità rinnovabile e in Enel Grids per lo sviluppo e la resilienza delle reti di distribuzione.

“Alla luce della solida performance del primo semestre, viene confermata la guidance fornita in occasione della presentazione del Piano Strategico 2023-2025: nel 2023 il Gruppo Enel prevede un Ebitda ordinario di 20,4-21,0 miliardi di euro ed un utile netto ordinario di 6,1-6,3 miliardi di euro”. Lo rende noto il Gruppo dopo la semestrale aggiungendo che “viene confermato un livello di indebitamento finanziario netto a fine 2023 di 51-52 miliardi di euro” ed è “confermato, per il 2023, un dividendo di 0,43 euro per azione, coerentemente con quanto annunciato in sede di Piano Strategico 2023-2025”.