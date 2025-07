Il Gruppo Enel ha firmato un accordo finalizzato alla concessione di finanziamenti multivaluta da parte di Citi e del Fondo danese per le esportazioni e gli investimenti (Export and Investment Fund – Eifo) per un importo massimo di 756 milioni di euro. Tale accordo si fonda sui rapporti commerciali che il Gruppo intrattiene a livello globale con i fornitori danesi ed è finalizzato a soddisfare le esigenze finanziarie correlate agli investimenti sostenibili del Gruppo Enel.

Questo accordo, innovativo e flessibile, rientra nell’ambito della complessiva strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento sustainability-linked del Gruppo e permette di assegnare finanziamenti per attività generali sia in euro che in dollari Usa a diverse società controllate del Gruppo Enel. Il primo finanziamento, per 500 milioni di dollari Usa (equivalenti a circa 430 milioni di euro), è stato firmato da Enel Finance International (Efi).

“Questa operazione rappresenta un’ulteriore evidenza della solidità del nostro Gruppo che ci consente di accedere a soluzioni competitive valorizzando al tempo stesso la nostra strategia di procurement”, ha commentato Stefano De Angelis, Cfo del Gruppo Enel.

“Enel è un nostro cliente di lunga data. Dall’ultima operazione con Enel nel 2022, 12 aziende danesi, tra cui almeno 3 PMI, hanno ricevuto o riceveranno nuovi ordini, e se ne aggiungeranno altre. Siamo felici di collaborare con Enel in questo accordo che accelera la transizione verde”, ha commentato Peter Boeskov, Cco di Eifo.

“Citi è lieta di aver collaborato con Eifo ed Enel per offrire questa soluzione innovativa e flessibile di finanziamento da agenzia di credito all’esportazione, studiata appositamente per soddisfare le esigenze di una grande azienda globale”, ha commentato Richard Hodder, Global Head of Export and Agency Finance di Citi.