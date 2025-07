In estate cresce la necessità di raffrescare gli ambienti, mettendo a dura prova il budget familiare a causa dell’aumento dei consumi.

Ridurre i consumi in casa durante l’estate è possibile grazie a una serie di strategie efficaci che permettono di contenere la spesa in bolletta senza rinunciare al comfort. Vediamo come fare, passando dall’isolamento termico agli elettrodomestici, fino all’uso corretto del condizionatore e delle alternative più sostenibili.

Una casa con un buon isolamento termico rappresenta la base imprescindibile per mantenere fresca l’abitazione in estate e calda in inverno, riducendo gli sprechi energetici. Interventi sul sottotetto o l’installazione di un cappotto termico possono sembrare impegnativi, ma nel 2025 restano ancora incentivati grazie all’Ecobonus e al Bonus Ristrutturazioni, che coprono fino al 50% delle spese per le abitazioni principali e il 36% per le altre.

Anche gli infissi giocano un ruolo cruciale: finestre con doppi o tripli vetri e guarnizioni ben mantenute impediscono al calore esterno di penetrare. Se gli infissi hanno più di vent’anni, valutarne la sostituzione è un investimento da considerare seriamente.

Nel quotidiano, poi, è possibile migliorare l’isolamento con soluzioni semplici ma efficaci come paraspifferi imbottiti e guarnizioni adesive.

Il controllo delle finestre è fondamentale: nelle ore più calde è importante schermare la luce solare con tende da sole esterne o tapparelle e persiane interne, mentre le finestre andrebbero aperte solo nelle ore fresche della sera o al mattino presto per favorire il ricircolo d’aria, senza far entrare calore nelle ore centrali.

Elettrodomestici, ventilatori e lampadine: come ottimizzare i consumi

Gli elettrodomestici sono tra i maggiori responsabili dell’aumento dei consumi estivi se non usati con criterio. Forno, lavatrice e lavastoviglie rilasciano calore, per cui è consigliabile utilizzarli nelle ore più fresche, preferibilmente la sera, soprattutto se si gode di una tariffa bioraria o trioraria che premia i consumi notturni con costi inferiori.

La giusta temperatura del frigorifero è intorno ai 4°C, per conservare gli alimenti senza sprechi energetici. Riguardo all’illuminazione, sostituire le vecchie lampadine a incandescenza con quelle a LED è uno dei modi più semplici per diminuire il calore prodotto e abbattere i consumi.

Il ventilatore, spesso sottovalutato, è un prezioso alleato del risparmio energetico. Per usarlo al meglio, va posizionato lontano da ostacoli, idealmente a 30 centimetri dalla parete e rivolto verso finestre o porte aperte per creare un flusso d’aria naturale. Un trucco efficace è metterlo dietro a una ciotola di ghiaccio per raffreddare ulteriormente l’aria. Per chi cerca una soluzione stabile, il ventilatore a soffitto offre un raffrescamento uniforme e silenzioso.

Il condizionatore è tra gli elettrodomestici più energivori e, per questo, va utilizzato con attenzione per contenere i costi in bolletta. La scelta della temperatura ideale è fondamentale: tra i 23 e i 26°C è il range consigliato per evitare consumi eccessivi e sbalzi termici dannosi per la salute. È buona norma non superare una differenza di 6-7°C tra l’interno e l’esterno.

Oltre alla classica modalità “COOL”, i condizionatori moderni offrono programmi alternativi come:

Modalità DRY , che riduce l’umidità senza raffreddare eccessivamente, con un risparmio energetico stimato intorno al 13%;

, che riduce l’umidità senza raffreddare eccessivamente, con un risparmio energetico stimato intorno al 13%; Modalità ECO , che regola automaticamente la potenza per mantenere la temperatura senza sprechi;

, che regola automaticamente la potenza per mantenere la temperatura senza sprechi; Modalità SLEEP, ideale per un comfort notturno con consumi ridotti grazie alla modulazione della temperatura e della velocità della ventola.

La manutenzione è un aspetto non trascurabile: pulire annualmente l’unità interna e sanificare i filtri almeno due volte l’anno garantisce un funzionamento efficiente e un consumo minore. La verifica del circuito refrigerante e la pulizia dell’unità esterna, affidate a un professionista, completano il quadro per un condizionatore in perfetta forma.

Durante l’uso, è consigliato tenere porte e finestre chiuse e usare un timer per programmare l’accensione e lo spegnimento, evitando l’uso nelle ore più fresche della giornata quando è sufficiente aerare gli ambienti naturalmente.